Мировые цены на металлопродукцию достигли своего минимума

Цены на металлопродукцию на мировых рынках достигли своего минимума, и дальнейшее их снижения не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня на пресс-конференции высказал министр промышленной политики Украины Владимир НОВИЦКИЙ.

По его словам, уже появились отдельные сигналы о заключении контрактов на приобретение металлопродукции по более высоким ценам.

Вместе с тем, по данным министра, объемы загрузки украинских метпредприятий в ноябре-декабре расти не будут.

«А это означает сохранение объемов производства на уровне не более 40% от их производственных мощностей», - уточнил В.НОВИЦКИЙ.

Вместе с тем, министр отметил, что большие запасы металлопродукции, скопившиеся за последние месяцы на складах и портах, не позволяют нам говорить о том, что мы в состоянии улучшить ситуацию с реализацией металлопроката до конца этого года.