Эксперт: с российскими телеканалами вся проблема – в понтах

Запретив трансляцию российских телеканалов, Украина «заботится о психическом состоянии своего населения».

Об этом в интервью УНИАН заявил директор Центра экстремальной журналистики при Союзе журналистов России Олег ПАНФИЛОВ.

«И правильно сделали, что запретили. Это не цензура. Ведь вы говорите о свободе слова. Являются ли российские каналы примером свободы слова? Нет!»,- отметил О.ПАНФИЛОВ.

«Извините, когда санитарные врачи говорят о запрещении ввоз в страну некачественных продуктов, ведь они правильно делают, поскольку заботятся о здоровье страны. Власти Украины и Грузии, запретив с помощью закона, кстати, показ российского телевидения, заботятся о психическом здоровье своего населения», - заметил он добавив, что никто не запрещает покупать спутниковые антенны и смотреть российское телевидение «до умопомрачения».

Также О.ПАНФИЛОВ подчеркнул, что российские телеканалы, несмотря на многочисленные предупреждения, отказывались выполнять украинское законодательство в этой сфере.

«Они (каналы – УНИАН) зарабатывают на рекламе столько денег, что могли бы нанять десяток переводчиков и давать в эфире хотя бы бегущую строку на украинском языке. Это стоит для них копейки. Вся проблема – в понтах», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября вступило в силу решение Национального совета Украины по телевидения и радиовещания, которое обязывает провайдеров кабельного телевидения страны изъять из перечня программных продуктов не адаптированные к украинскому законодательству телепрограммы, в частности российские.

Первый заместитель председателя Нацсовета Игорь КУРУС заявил, что действия Национального совета по телевидению и радиовещанию касаются всех телеканалов, которые транслируют свои программы не из стран Европейского Союза и не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. По словам И.КУРУСА, Нацсовет настаивает на приведении программ в соответствие стандартам Европейской конвенции, а также в соответствие с требованиями украинского законодательства, в частности, с законами Украины «О телевидении и радиовещании», «Об общественной морали», «О рекламе».