Прокуратура возбудила дело по факту загрязнения реки Отуз

Прокуратура возбудила уголовное дело по факту загрязнения реки Отуз в Крыму.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Крыма, в ходе прокурорской проверки в бассейне реки Отуз зафиксировано неблагоприятное изменение состава воды: количество отдельных загрязняющих веществ превышает норму в сотню и более раз.

«На берегу реки находится три детских оздоровительных лагеря и ряд пансионатов, река впадает в море, где купаются люди, то есть загрязнение воды создает реальную угрозу здоровью людей», - говорится в сообщении прокуратуры Крыма.

Прокуратурой Феодосии возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил охраны вод - по ч.1 ст. 242 Уголовного кодекса Украины.

«Следствие выясняет, что стало причиной загрязнения и кто в этом виноват», - отметили в прокуратуре.