В центре Львова по случаю Дня достоинства и свободы состоялся Молитвенный майдан (видео)
Во Львове сегодня по случаю Дня достоинства и свободы почтили память новейших героев Украины общей экуменической молитвой в центре города, где когда-то происходили события львовского Евромайдана.
Как передает корреспондент УНИАН, более полутысячи горожан, среди которых были и непосредственные участники Революции достоинства, вечером собрались на площади возле памятника Тарасу Шевченко, где состоялась акция «Молитвенный майдан» – совместная экуменическая молитва с участием духовенства различных конфессий, проведенная за Украину и ее защитников.
После завершения молитвы присутствующие с помощью воздушных шаров подняли в небо панно-оберег Пресвятой Богородицы, изготовленное учениками художественных учебных заведений Львовщины.
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Также сегодня на Лычаковском кладбище представители общественных организаций, семьи погибших во время Революции достоинства и участники АТО, студенческая молодежь и представители власти возложили цветы и зажгли лампадки на могилах земляков, погибших во время событий на Евромайдана и в зоне АТО.