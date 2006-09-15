ФБР вернуло Украине деньги Лазаренко
09:11, 15 сентября 2006Общество
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Те, что смогли найти
США вернули Украине деньги, похищенные и вывезенные из страны ее бывшим премьер- министром Павлом Лазаренко. Об этом 14 сентября сообщил руководитель управления международных операций ФБР США, специальный агент Томас Фуэнтес.
«Мы передали Украине все деньги, которые смогли найти и конфисковать, поскольку доказали, что эти деньги были получены им незаконным путем и привезены в США», - сказал Фуэнтес.
25 августа федеральный суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере $10 млн. Его признали виновным в коррупции, отмывании и вымогательстве денег и мошенничестве.
Обком со ссылкой на ИТАР-ТАСС
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