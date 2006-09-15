ФБР вернуло Украине деньги Лазаренко

США вернули Украине деньги, похищенные и вывезенные из страны ее бывшим премьер- министром Павлом Лазаренко. Об этом 14 сентября сообщил руководитель управления международных операций ФБР США, специальный агент Томас Фуэнтес.

«Мы передали Украине все деньги, которые смогли найти и конфисковать, поскольку доказали, что эти деньги были получены им незаконным путем и привезены в США», - сказал Фуэнтес.

25 августа федеральный суд Сан-Франциско приговорил бывшего премьер-министра Украины Павла Лазаренко к 9 годам лишения свободы и штрафу в размере $10 млн. Его признали виновным в коррупции, отмывании и вымогательстве денег и мошенничестве.

Обком со ссылкой на ИТАР-ТАСС