В Киеве почтили память героев "Небесной сотни" (фоторепортаж, видео)

12:23, 21 ноября 2016
Общество
2132 0

21 ноября 2016 года в Украине отмечается третья годовщина начала Революции достоинства и свободы, которая также получила название Евромайдан.

Чествование героев

По случаю третьей годовщины начала Революции достоинства в Украине проходят мероприятия памяти людей, которые погибли, отстаивая европейский выбор страны.

Читайте такжеВ Украине отмечают День достоинства и свободы

Так, в Киеве поминальные мероприятия проходят на Майдане незалежности возле мемориала "Небесной сотни".

В частности, состоялось возложение цветов к мемориалу и поминальная панихида у Креста героев "Небесной сотни".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter