В Киеве почтили память героев "Небесной сотни" (фоторепортаж, видео)
12:23, 21 ноября 2016Общество
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21 ноября 2016 года в Украине отмечается третья годовщина начала Революции достоинства и свободы, которая также получила название Евромайдан.
Чествование героев "Небесной сотни" / Фото REUTERS
По случаю третьей годовщины начала Революции достоинства в Украине проходят мероприятия памяти людей, которые погибли, отстаивая европейский выбор страны.
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Так, в Киеве поминальные мероприятия проходят на Майдане незалежности возле мемориала "Небесной сотни".
В частности, состоялось возложение цветов к мемориалу и поминальная панихида у Креста героев "Небесной сотни".
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