В Киеве почтили память героев "Небесной сотни" (фоторепортаж, видео)

По случаю третьей годовщины начала Революции достоинства в Украине проходят мероприятия памяти людей, которые погибли, отстаивая европейский выбор страны.

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Так, в Киеве поминальные мероприятия проходят на Майдане незалежности возле мемориала "Небесной сотни".

В частности, состоялось возложение цветов к мемориалу и поминальная панихида у Креста героев "Небесной сотни".