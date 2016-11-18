В Украине взломали электронную почту антикоррупционной организации Transparency International

Электронную почту антикоррупционной организации Transparency International в Украине сломали. Об этом организация сообщила на своей странице в Facebook.

Слом, согласно сообщению, слом произошел вчера вечером.

"Сообщаем, что 17 ноября в 19:00 произошел взлом почты Transparency International Украина. В связи с этим просим все рассылки от нас после 11:00 18 ноября считать недействительными", - сообщили в организации.

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При этом отмечается, что новые электронные адреса для связи с организацией сообщатся позже.

Ранее правозащитная организация Transparency International констатировала критическое отношение украинцев к антикоррупционной реформы, но в то же время возросла доля граждан, которые настроены менять ситуацию.

Согласно результатам опроса, которые приводит организация, 29% украинцев готовы отказываться платить взятку, 9% готовы сообщать о коррупции, 6% будут голосовать за хороших кандидатов и партии, 7% готовы вслух обсуждать проблему коррупции, 2% готовы вступить в антикоррупционной организации, а 1% бойкотировать недобропорядочных бизнес.