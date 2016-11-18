На Харьковщине полицейский-взяточник зарабатывал на пьяных автомобилистах (фото)

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, 35-летнего полицейского задержали "на горячем". Во время получения 6 тыс. грн. неправомерной выгоды.

За эти деньги правоохранитель обещал не привлекать к ответственности автомобилиста, который якобы нарушил правила дорожного движения - ездил за рулем в нетрезвом состоянии

Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

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Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.

Первоочередные следственные действия продолжаются.

Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.