На Харьковщине полицейский-взяточник зарабатывал на пьяных автомобилистах (фото)
Прокуратура Харьковской области совместно с УСБУ и УВБ нацполиции в области разоблачили инспектора одного из районных отделов полиции, который требовал и получил от гражданина деньги за непривлечение к административной ответственности.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.
Как рассказал начальник управления прокуратуры области Иван Тарасов, 35-летнего полицейского задержали "на горячем". Во время получения 6 тыс. грн. неправомерной выгоды.
За эти деньги правоохранитель обещал не привлекать к ответственности автомобилиста, который якобы нарушил правила дорожного движения - ездил за рулем в нетрезвом состоянии
Досудебное расследование проводится по ч.3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
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Сейчас полицейский задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания меры пресечения.
Первоочередные следственные действия продолжаются.
Максимальная санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.