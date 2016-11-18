В Минобороны рассказали, какие страны НАТО помогают украинскому флоту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Оксана Гаврилюк.

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По ее словам, иностранные партнеры оказывают всестороннюю помощь в восстановлении возможностей Военно-морских сил ВСУ. Так, от США украинский флот получает консультативную помощь по направлениям: развитие противоминных сил и средств, подготовка подразделений морской пехоты и офицеров корабельного состава, создание системы освещения надводной обстановки, развитие системы управления и кадрового менеджмента ВМС.

«От Великобритании украинские ВМС получают помощь по направлению подготовки сержантского состава морской пехоты, от Италии – по вопросам проведения амфибийных операций, от Турции – в подготовке экипажей кораблей, от Швеции, Болгарии, Норвегии, Румынии и других стран – по вопросам развития системы управления системы Военно-морских сил», - сказала Гаврилюк.

Кроме того, по ее словам, США, Великобритания, Италия, Франция, Польша, Болгария и Румыния оказывают помощь в подготовке будущих офицеров флота путем обучения и стажировки курсантов Института ВМС на боевых кораблях.

«В течение последних двух лет Военно-морские силы ВСУ получили от США скоростные лодки, водолазное оборудование и оборудование связи, обмундирование и снаряжение - от Турции. В течение последующих лет ожидается также поступление помощи США по направлению развития системы освещения надводной обстановки, повышения возможностей корабельного состава, морской пехоты и подразделений ВМС, а также развития береговой инфраструктуры», - рассказала спикер Минобороны.