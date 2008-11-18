Конференция «Евро-2012: новые перспективы для регионального развития в Украине»

14:41, 18 ноября 2008
Общество
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19 ноября 2008 года  в 15-00 в конференц-зале отеля «Киев» г.Киева (ул. Грушевского 26/1) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕВРО-2012: НОВЫЕ  ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ». Конференция посвящается  вопросам проведения ЕВРО-2012, которое открывает перед Украиной и украинскими регионами новые возможности: повышение  международного авторитета Украины; привлечение инвестиций в регионы, которые принимают ЕВРО-2012;  эффективное развитие  инфраструктуры и  коммуникаций между регионами.

На  конференции выступят авторитетные международные эксперты из Германии - Кристоф Гюммелер, Кристиан Шнее  и Англии-  Ралф Джудан, которые принимали непосредственное участие в подготовке европейского и мирового первенства по футболу.

Также  приглашены представители центральной и региональной власти, народные депутаты Украины, меры городов, в которых будут мероприятия ЕВРО-2012 , руководители проектов по вопросам  регионального развития.

Начало регистрации: 14.30. Аккредитация на месте.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Гражданская инициатива «СПІЛЬНА МЕТА» инициатором которой являются  народные депутаты  Украины - Ирина Акимова, Ирина Горина и Юлия Новикова.

Аналитический центр «БЕСТ»

Контактный тел. 8-098-581-28-10

 

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