19 ноября 2008 года в 15-00 в конференц-зале отеля «Киев» г.Киева (ул. Грушевского 26/1) состоится КОНФЕРЕНЦИЯ «ЕВРО-2012: НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В УКРАИНЕ». Конференция посвящается вопросам проведения ЕВРО-2012, которое открывает перед Украиной и украинскими регионами новые возможности: повышение международного авторитета Украины; привлечение инвестиций в регионы, которые принимают ЕВРО-2012; эффективное развитие инфраструктуры и коммуникаций между регионами.

На конференции выступят авторитетные международные эксперты из Германии - Кристоф Гюммелер, Кристиан Шнее и Англии- Ралф Джудан, которые принимали непосредственное участие в подготовке европейского и мирового первенства по футболу.

Также приглашены представители центральной и региональной власти, народные депутаты Украины, меры городов, в которых будут мероприятия ЕВРО-2012 , руководители проектов по вопросам регионального развития.

Начало регистрации: 14.30. Аккредитация на месте.

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Гражданская инициатива «СПІЛЬНА МЕТА» инициатором которой являются народные депутаты Украины - Ирина Акимова, Ирина Горина и Юлия Новикова.

Аналитический центр «БЕСТ»

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