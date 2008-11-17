Регионалы предлагают заслушать Кабмин о состоянии ЖКХ

Народные депутаты от Партии регионов Владимир РЫБАК и Александр ПОПОВ предлагают заслушать информацию Кабинета министров о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и прохождения отопительного сезона 2008-2009 гг.

В соответствии с проектом постановления, зарегистрированным в парламенте, предлагается заслушать 21 ноября на пленарном заседании Верховной Рады информацию правительства по этому вопросу.