Регионалы предлагают заслушать Кабмин о состоянии ЖКХ
19:55, 17 ноября 2008Общество
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Проект зарегистрирован в ВР
Народные депутаты от Партии регионов Владимир РЫБАК и Александр ПОПОВ предлагают заслушать информацию Кабинета министров о состоянии жилищно-коммунального хозяйства и прохождения отопительного сезона 2008-2009 гг.
В соответствии с проектом постановления, зарегистрированным в парламенте, предлагается заслушать 21 ноября на пленарном заседании Верховной Рады информацию правительства по этому вопросу.
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