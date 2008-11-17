Что значит для украинцев телевизор (опрос)

Для 85,4% граждан Украины телевидение остается главным источником информации об общественно-политической жизни страны.

Это следует из данных всеукраинского исследования «СМИ и свобода слова», которое проводилось Институтом Горшенина с 20 октября по 3 ноября в рамках программы социологических исследований 2008 года «Проект страны».

В выводах, переданных агентству УНИАН, эксперты Института Горшенина отмечают, что подавляющее большинство респондентов ежедневно смотрят телевизор, отдавая преимущество новостям и информационным программам (67,3%). При этом большинство опрошенных полностью доверяют центральному телевидению (52,3%), тогда как местному телевидению доверяет меньше половины респондентов (41,2%). По мнению экспертов, это свидетельствует об инерционности советского мышления с его верой в авторитет центрального телевидения.

Свыше 50% опрошенных имеют возможность смотреть в хорошем качестве только 7 общеукраинских телевизионных каналов («Интер», «1+1», «Новый канал», СТБ, ICTV, ТРК «Украина» и УТ-1/«ЭРА»). Все остальные каналы, позиционирующие себя как общеукраинские, в действительности остаются в известной мере региональными. В Институте Горшенина отмечают, что большинство респондентов не имеют доступа к кабельному телевидению, а сами пользователи разделены по уровню доходов и территориальному признаку.

Большинство пользователей кабельного телевидения проживают в восточных областях Украины (Донецкой, Днепропетровской, Луганской) и в Киеве и относятся к финансово обеспеченному слою населения.

Согласно результатам исследования, респонденты, главным образом, избирают тот или другой канал из-за удобного времени трансляции, тогда как объективная подача информации важна лишь 19,2% опрашиваемых. Среди других причин выбор респондентами телевизионного канала мотивирован доверием к каналу (22,4%) и понятной подачей информации (22,5%). Большинство респондентов отрицательно относятся к рекламе на телевидении (69,8% опрошенных переключают канал во время рекламного блока).

Для большинства (56,5%) не суть важен язык программы, но большинство тех, для кого язык передачи имеет значение, проживают на востоке и западе Украины, а также в Крыму, что свидетельствует об определенной поляризации украинцев в языковом вопросе. Однако в целом, согласно результатам исследования, языковой вопрос не является главным принципом разделения Украины на западную и восточную части. Кроме того, большинство опрошенных считают, что не существует проблемы раскола Украины на восточную и западную, это подтверждает и тот факт, что хотя на украинском и русском языках разговаривает дома равное количество респондентов, все же подавляющее большинство опрошенных (73,7%) считают, что каждый гражданин Украины должен владеть государственным языком.

Результаты исследования демонстрируют, что печатные СМИ не способны конкурировать с телевидением как главным источником информации о событиях в Украине. Большинство опрошенных не выписывают газеты, а совокупная доля тех респондентов, кто или совсем не покупает газеты, или покупает один раз в неделю, составляет 66,7%. Очевидно, считают эксперты, печатные СМИ не способны оперативно удовлетворить желание украинцев получить свежие общественно-политические новости.

Интернет также не является для украинцев определяющим источником информации, ведь в Украине регулярно Интернетом пользуются, как показывают результаты исследования, только обеспечены люди, тогда как государство не способно обеспечить распространение сети в учебных заведениях и селах. Кроме этого, всего 20,1% опрошенных склонны доверять сайтам новостей в Интернете, тогда как подавляющее большинство респондентов вообще колеблются с ответом на этот вопрос, что в известной мере свидетельствует в пользу того факта, что большинство украинцев или не пользуются Интернетом вообще, или пользуются нерегулярно.

*** Всеукраинское социологическое исследование «СМИ и свобода слова» было проведено Институтом Горшенина в рамках программы исследований 2008 года «Проект страны» с 20 октября по 3 ноября в 129 населенных пунктах Украины (63 города и 66 сел).

Всего, согласно маршрутной выборке, с учетом основных социально-демографических характеристик населения Украины, было опрошено 2004 респондента, представляющих взрослое население Украины, в возрасте от 18 лет.

Квотами в выборке были: возраст, пол, образование и тип населенного пункта, в котором проживает респондент.

Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,4%.