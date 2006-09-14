Суд по делу Гонгадзе начал допрос свидетелей

Сегодня Апелляционный суд Киева начал допрос свидетелей в деле по обвинению трех бывших сотрудников милиции в непосредственной причастности к убийству журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, первой как свидетель по этому делу была допрошена главный редактор интернет-газеты «Украинская правда» Елена ПРИТУЛА. В своем выступлении в суде она, в частности, рассказала о своих отношениях с Г.Гонгадзе до его исчезновения, а также о том, что происходило после его исчезновения до конца 2000 года.

Кроме того, в суде было изучено и приобщено к материалам дела заявление-письмо в адрес суда матери погибшего журналиста Леси ГОНГАДЗЕ, в котором она информировала коллегию судей о прекращении действия соглашения между ней и ее адвокатом Андреем ФЕДУРОМ. В своем письме Л.ГОНГАДЗЕ также информировала, что она не имеет желания в дальнейшем реализовывать свое право давать показания по делу. Вместо нее другой ее адвокат, бывший министр юстиции Сергей ГОЛОВАТЫЙ, будет отвечать в суде на все необходимы вопросы.

Сама Л.ГОНГАДЗЕ, а также вдова журналиста Мирослава ГОНГАДЗЕ на судебном заседании не присутствовали, хотя предварительно были информированы о дате, когда оно начнется. По неизвестным причинам не было также в судебном зале С.ГОЛОВАТОГО.

Коллегия судей, заслушав мнения сторон участников процесса, приняла решение продлить судебное заседание из-за отсутствия указанных лиц.

Кроме того, суд проинформировал присутствующих на заседании, что во время двухмесячного перерыва в судебных заседаниях в суд поступила справка о том, что один из подсудимых Николай ПРОТАСОВ, находясь в следственном изоляторе, неоднократно жаловался на состояние здоровья, а также на качество медицинской помощи, которое ему предоставляли в СИЗО. В связи с этим Н.ПРОТАСОВ под охраной был переведен на некоторое время для обследования в институт кардиологии им. Стражеско, который подтвердил правильность лечения Н.ПРОТАСОВА в следственном изоляторе, а также в связи с его гипертонической болезнью ему назначена по результатам обследования ІІІ группа инвалидности.

Адвокат М.ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО, отвечая на вопрос журналистов во время перерыва в судебном заседании, отметила, что, вынося приговор подсудимым, суд примет во внимание все обстоятельства, а именно: их биографию, состояние здоровья и тому подобное. Но, заметила она, «примет во внимание - не значит снизит (меру наказания – УНИАН)”. В действительности, добавила адвокат, согласно закону это (группа инвалидности, в частности Н.ПРОТАСОВА – УНИАН) ничего не дает. Он может только надеяться на смягчение наказания.

Как сообщал УНИАН, в убийстве Г.Гонгадзе обвиняют трех бывших сотрудников Департамента внешнего наблюдения и криминальной разведки МВД Украины - Валерия КОСТЕНКО, Николая ПРОТАСОВА и Александра ПОПОВИЧА. Еще один обвиняемый – бывший руководитель упомянутого департамента МВД Алексей ПУКАЧ – находится в розыске.

Рассмотрение по существу уголовного дела об убийстве журналиста Апелляционный суд Киева начал 9 января 2006 года.

По делу уже допрошены подсудимые и потерпевшие по делу.