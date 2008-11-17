Завтра в Украине - дожди с мокрым снегом

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В южной части преимущественно без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье местами небольшой дождь. Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 2-7° тепла, на Южном берегу Крыма до 10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на остальной территории небольшой дождь, местами с мокрым снегом, лишь днем в западной части и большинстве центральных областей без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла, ночью в западных областях местами 4-9° мороза. Ветер в Украине северо-западный, 5-12 м/с.

19-20 ноября - облачно с прояснениями. 19 ноября без существенных осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой мокрый снег, днем в западных областях и на крайнем юге небольшой дождь. 20 ноября на большей части территории страны дожди, местами с мокрым снегом (на западе и севере небольшие осадки). Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с; 20 ноября днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 19 ноября 2-7° мороза, на Закарпатье 0-2° мороза, 20 ноября от 3° мороза до 3° тепла, в восточных областях 0-5° мороза; днем в Украине 0-5° тепла, 20 ноября на юге до 9° тепла; на Южном берегу Крыма ночью 1-3° тепла, днем 5-11° тепла.

21-22 ноября - в южной и восточной части 21 ноября без осадков, 22 ноября небольшие и умеренные дожди, температура ночью 1-6° тепла (21 ноября в восточной части местами 1-3° мороза), днем 7-13° тепла. На остальной территории 21 ноября небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом, 22 ноября временами осадки, в западных областях местами сильные, температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-8° тепла, 22 ноября в западных областях около 0°.

В Киеве во вторник ожидается небольшой дождь с мокрым снегом (днем местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 0-2° тепла. По области - небольшой дождь с мокрым снегом (днем местами). Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью и днем от 3° мороза до 2° тепла.

19-20 ноября - облачно с прояснениями. 19 ноября без существенных осадков, 20 ноября небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 19 ноября 2-7°мороза, 20 ноября от 3°морозу до 2° тепла; днем 0-5° тепла.

21 ноября - небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом; 22 ноября - ночью осадки, днем дождь; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-8° тепла.