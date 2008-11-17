Тимошенко уже увидела признаки рецессии в украинской экономике

На сегодняшний день в Украине наблюдаются признаки рецессии химической промышленности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании с руководителями предприятий отрасли.

«Можно констатировать уже по первым показателям, что вследствие того, что мировой финансовый кризис, к сожалению, набирает обороты, мы и в Украине уже сейчас видим определенные признаки экономической рецессии отрасли, и это говорит о том, что мы уже, как следствие, по цепочке можем недополучить и доходы в бюджет, мы можем сегодня зарегистрировать в показателях роста ВВП рецессию по химической отрасли, мы можем это ощутить и на социальных проблемах каждого предприятия», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что на сегодняшний день на внутреннем и внешнем рынках химической промышленности наблюдается падение цен, а также сокращение рынка.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в октябре-ноябре производство аммиака и карбамида в Украине сократилось на 20-50%.

Премьер также сообщила, что для нормализации ситуации в отрасли будет создана специальная комиссия во главе с руководителем группы советников премьер-министра Виталием ГАЙДУКОМ, в которую войдут представители правительства и предприятий отрасли. По словам премьера, комиссия «будет находится в постоянном диалоге, чтобы мы имели возможность оперативно реагировать на то, что сегодня в отрасли происходит».

Кроме того, премьер обратилась к руководителям предприятий отрасли с просьбой сделать все возможное, чтобы сохранить рабочие места и заработные платы работникам предприятий, и проводить любые изменения в этом направлении исключительно с согласия профсоюзов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, в химической и нефтехимической промышленности в октябре т.г. зафиксирован спад производства на уровне 19,2%.