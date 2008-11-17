Луценко обещает заплатить за «Капитошек» 50 тысяч

ГУБОП МВД Украины разыскивает обвиняемых в бандитизме участников преступной группировки “Капитошки” во главе с уроженцем Российской Федерации Александром КАПИТОНОВЫМ по прозвищу „Капитошка”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по материалам спецподразделения по борьбе с оранизованой преступностью Главным следственным управлением Генеральной прокуратуры Украины возбуждено уголовное дело по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса в отношении участников этой группировки. Также злоумышленникам инкриминируют ч. 4 ст. 189 (вымогание), ч. 2 ст. 129 (угроза убийством) и ч. 2 ст.279 (захват транспортного предприятия, учреждения или организации) Уголовного кодекса.

На протяжении 2006-2008 лет группировка, входившая в так называемый первый рейдерский синдикат, совершила свыше 5 нападений на прибыльные предприятия и учреждения разных форм собственности.

Кроме торгово-офисного комплекса «Веста» и админздания госпредприятия Министерства транспорта и связи Украины, бандитские атаки произошли на предприятия ОАО „Кременчугский сталелитейный завод”, ОАО „Черкассыгаз” и управление земельных ресурсов Киево-Святошинского района Киевской области

За информацию, которая поможет задержать обвиняемых в бандитизме, установлено вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Конфиденциальность гарантируется. Контактные телефоны: 461-18-34, 461-16-01 или 02.