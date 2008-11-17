Авария на шахте в Донецке

В Донецке на шахте им. Скочинского ("Донецкая угольная энергетическая компания") ликвидирована авария.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, авария произошла сегодня в 0.33 на горизонте 1200 метров: в запасном выходе на вентиляционном штреке 5-й западной лавы произошло возгорание из-за короткого замыкания в электрооборудовании.

На шахте была проведена эвакуация рабочей смены. Прибывшие на шахту горноспасатели ликвидировали возгорание и обследовали горные выработки.

В 5.00 ликвидация аварии была завершена. При эвакуации и ликвидации аварии никто не пострадал. В данное время на шахте возобновлены горные работы.