Авария на шахте в Донецке
10:17, 17 ноября 2008Общество
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Проводилась эвакуация
В Донецке на шахте им. Скочинского ("Донецкая угольная энергетическая компания") ликвидирована авария.
Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, авария произошла сегодня в 0.33 на горизонте 1200 метров: в запасном выходе на вентиляционном штреке 5-й западной лавы произошло возгорание из-за короткого замыкания в электрооборудовании.
На шахте была проведена эвакуация рабочей смены. Прибывшие на шахту горноспасатели ликвидировали возгорание и обследовали горные выработки.
В 5.00 ликвидация аварии была завершена. При эвакуации и ликвидации аварии никто не пострадал. В данное время на шахте возобновлены горные работы.
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