Япония вступила в рецессию: ВВП сокращается второй квартал подряд. И не исключено, что до конца этого года ситуация еще больше ухудшится, сообщает Эхо Москвы.

Тенденция к сокращению валового внутреннего продукта Японии отмечается уже полгода. И, поскольку, ожидается замедление темпов развития мировой экономики в целом, скольжение вниз японской экономики, вероятно, продолжится. Такой прогноз, по данным ИТАР-ТАСС, сделал министр по экономической налоговой политике Японии, комментируя данные правительственного доклада, согласно которым ВВП страны за последний квартал сократился на 0,4 процента. Говоря о причинах развития неблагоприятной ситуации в Японии, он выделил среди них «эскалацию финансового кризиса в США и Европе, резкие колебания котировок на ведущих фондовых биржах, а также нестабильное положение дел на валютных рынках. Все эти факторы, усиливают давление на экономику Японии, заметил министр, добавив, что правительству и деловому сектору придется приложить значительные усилия, чтобы переломить ситуацию. Между тем, новости о рецессии, спровоцировали, по оценке экспертов, негативные настроения на Токийской фондовой бирже. Утренние торги, начались с заметного снижения котировок акций. Однако затем индекс Никкей поднялся на три процента за счет бумаг, которые, как считается, должны меньше пострадать от спада экономики.

Отметим, что спросом пользовались упавшие в цене акции многих японских компаний, связанных с рынком США. На руку инвесторам играло усиление курса японской иены по отношению к американскому доллару.