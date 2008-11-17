Профсоюзы грозят всеукраинской забастовкой

Всеукраинская предупредительная акция профсоюзов пройдет во вторник. Ее участники будут требовать от власти действенных мер по преодолению социальных последствий финансово-экономического кризиса. Организаторы ожидают, что защищать свои рабочие права на улицы выйдут свыше 100 тысяч людей.

Профсоюзы будут требовать не сокращать рабочие места, уравнять минимальную зарплату и реальный прожиточный минимум, а также отменить необоснованные тарифы для населения на коммунальные услуги и транспорт. Кроме того, представители профсоюзов хотят, чтобы госбюджет на следующий год был согласован с ними. По мнению одного из организаторов акции, заместителя председателя Национального форума профсоюзов Украины Сергея Павленко: «Власть отреагирует однозначно и категорически против. Потому что сегодня имеют место массовые увольнения, которые должны согласовываться с профсоюзами, но этого не происходит. Работодатель бесконтрольно делает, что ему заблагорассудится». Поэтому профсоюзы грозятся от предупредительной акции перейти к всеукраинской забастовке, чтобы власти, по их словам, «не пренебрегала правами трудящихся».

Немецкая волна