В Китае открылся первый финансовый суд

В Шанхае открылся первый в стране финансовый суд, пишет газета China Daily. Новый суд находится под юрисдикцией народного суда района Пудун.

Финансовый суд будет разбирать дела, связанные с банковским сектором, торговлей ценными бумагами и страхованием. При этом тяжесть разбираемых преступлений будет ограничена 50 миллионами юаней (7,35 миллиона долларов). Как ожидается, в ближайшее время суд может получить большие полномочия.

Открыв финансовый суд в Пудуне, власти Шанхая постарались решить сразу две задачи. Во-первых, таким образом были созданы дополнительные рабочие места для финансовых экспертов, судей и юристов. Во-вторых, в Пудуне, где расположено большинство кредитных организаций Шанхая, последние несколько лет наблюдается увеличение числа финансовых преступлений.

С 2006 года местный Народный суд разобрал 158 уголовных преступлений и 5603 финансовых, причем в одном из них речь шла об 1,6 миллиарда юаней. Сейчас в суде рассматривается преступление на сумму в 49,5 миллиарда юаней.

Лента.ру