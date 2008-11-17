Заповедник в Глухове получил статус национального

Государственный историко-культурный заповедник в городе Глухове Сумской области получил статус национального. Соответствующий указ подписал Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в Сумской облгосадминистрации.

"Учитывая значение Государственного историко-культурного заповедника в городе Глухове по делу сохранения, изучение и популяризации архитектурного, историко-культурного наследия и исторических традиций бывшей столицы Гетьманщины - города Глухова, постановляю: предоставить Государственному историко-культурному заповеднику в городе Глухове статус национального и в дальнейшем именовать его - Национальный заповедник "Глухов", - говорится в документе.

На днях в Глухове широко отметили 300-летие провозглашения Глухова столицей Гетманской Украины.