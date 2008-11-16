Сомалийские пираты получили еще миллион доларов

Сомалийские пираты отпустили захваченный 15 сентября танкер Stolt Valor с 22 членами экипажа на борту, 18 из которых - индийцев, 2 - филиппинцы, 1 гражданин Бангладеш и один россиянин.

Никто из членов экипажа не пострадал. Во время нахождения в плену капитану и другим членам экипажа разрешали звонить родственникам и говорить им, что на судне нет ни воды, ни продовольствия, обращение с ними очень плохое и всем грозит смерть.

Как сообщило агентство Reuters, сумма выкупа за судно составила $1,1 млн.

В субботу вечером пираты захватили японское грузовое судно Chemstar Venus. Экипаж захваченного судна состоит из 23 человек: пятеро южнокорейцев и 18 филиппинцев. Кроме того, была предпринята попытка захвата торгового судна, следовавшего под панамским флагом, однако она была успешно отражена находящимся в Аденском заливе эсминцем ВМС Италии.

В течение 2008 года у берегов Сомали было захвачено более 30 судов, часть из которых была отпущена после уплаты выкупа. По приблизительным оценкам, в руках у пиратов находятся более десятка кораблей и около 200 моряков, в том числе 17 граждан Украины на корабле "Фаина", захваченном 25 сентября.