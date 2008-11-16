"Квант милосердия" за день собрал 27 миллионов долларов

Новый фильм о Джеймсе Бонде "Квант милосердия" ("Quantum of Solace") собрал в первый день проката в США и Канаде 27 миллионов долларов, сообщает Reuters. Общая сумма сборов от проката фильма на североамериканских территориях за первый уикенд проката может составить около 60 миллионов долларов.

Рекордным показателем для "бондианы" на североамериканских территориях является показатель картины "Умри, но не сейчас" ("Die Another Day") 2002 года. Этот фильм заработал за первые три дня проката 47,1 миллиона долларов. Предыдущая часть киносериала "Казино Рояль" собрала в 2006 году 40,8 миллиона долларов.

На данный момент "Квант милосердия" собрал в прокате уже более 180 миллионов долларов, заняв первые строчки в прокате на всех 58 территориях, где картина вышла в прокат. Бюджет фильма, режиссером которого выступил Марк Фостер, составляет 200 миллионов долларов.

Лента.ру