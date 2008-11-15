Министр: частные клиники - не конкуренция государству
03:00, 15 ноября 2008Общество
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Должна быть альтернатива
Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ считает открытие частых клиник в Украине помощью для медицинской отрасли.
Об этом он сообщил на брифинге в Донецке.
Отвечая на вопрос, являются ли частные медицинские клиники в стране конкурентами для государственных учреждений здравоохранения, министр сказал: «Нет. Открытие частных клиник сегодня – это помощь». В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что «должна быть альтернатива, человек должен иметь выбор – или государственная клиника, или частная». Только в любой частной клинике «лицензионные условия должны быть выполнены», заключил министр
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