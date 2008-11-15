Министр: частные клиники - не конкуренция государству

Министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ считает открытие частых клиник в Украине помощью для медицинской отрасли.

Об этом он сообщил на брифинге в Донецке.

Отвечая на вопрос, являются ли частные медицинские клиники в стране конкурентами для государственных учреждений здравоохранения, министр сказал: «Нет. Открытие частных клиник сегодня – это помощь». В.КНЯЗЕВИЧ подчеркнул, что «должна быть альтернатива, человек должен иметь выбор – или государственная клиника, или частная». Только в любой частной клинике «лицензионные условия должны быть выполнены», заключил министр