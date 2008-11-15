Вакцинация от кори не возобновится, пока не будет гарантии безопасности

Вакцинация от кори в Украине не будет возобновлена, пока не будет гарантирована безопасность этого процесса, заявляет министр здравоохранения Украины Василий КНЯЗЕВИЧ. Об этом он сообщил на брифинге в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, министр напомнил, что он «остановил этот процесс до выяснения всех обстоятельств случая, который имел место в Краматорске, когда во время вакцинации погиб мальчик». (13 мая 2008 года после сделанной накануне прививки от кори умер 17-летний Антон Тищенко из Краматорска – УНИАН). По словам В.КНЯЗЕВИЧА, «сейчас мы заканчиваем, и комитет Верховной Рады Украины рассматривал этот вопрос, уже имеем целый ряд выводов, и Всемирная организация здравоохранения уже предоставила свою информацию, и сейчас мы ее обрабатываем». Кроме того, сообщил министр, в Донецке «состоялась патологоанатомическая конференция с участием всех специалистов и врачей больницы, где произошел этот случай, еще пройдет большая научно-практическая конференция». «И я как министр, как и обещал, все выводы предоставлю, они свободно будут в прессе, проведу пресс-конференцию», - сказал В.КНЯЗЕВИЧ.

Он подчеркнул, что вакцинация от кори в Украине не будет возобновлена до тех пор, «пока мы не поймем все причины или все опасности, которые ожидали нас или ожидают, пока мы не будем гарантировать безопасный процесс вакцинации». Иммунизация должна стать понятной для всех, акцентировал В.КНЯЗЕВИЧ: «Каждый осознанно, вы конкретно, я, мои дети, пойдем и будем делать этот процесс. Не один министр должен это знать, а все общество, тогда у нас все получится».

Министр объяснил, что «человечество не нашло других способов, чтобы побороть дифтерию, полиомиелит, другие опасные заболевания, в том числе и корь, и краснуху, где мы имеем проблемы на сегодняшний день», поэтому вакцинация необходима. Он отметил, что «отказ (от прививок) возможен», и это право родителей, которые отвечают за своего ребенка, прививать детей до 15 лет без согласия родителей нельзя. «Другое дело, примет ли вас коллектив: если там все привиты, вы уже становитесь источником проблемы того или иного заболевания», - объяснил В.КНЯЗЕВИЧ.

При этом он отметил, что кампания против вакцинации существует во всем мире и имеет разные корни: «Эта кампания, с одной стороны - бизнес-проект, с другой стороны - политический проект и он тянет за собой ряд проблем…». Но в целом министр выразил надежду, что «с вакцинацией мы справимся», украинское общество поймет необходимость и важность иммунизации для обеспечения здоровья нации.

Как сообщал УНИАН, в Украине, начиная с 26 мая с. г., должна была быть проведена массовая вакцинация граждан в возрасте от 16 до 29 лет от кори и краснухи.

13 мая старшеклассник из Краматорска А.Тищенко после прививки от кори и краснухи, сделанной накануне, умер в реанимации. На протяжении 15 мая в Краматорске с жалобами на ухудшение самочувствия в детскую городскую больницу обратились 18 детей, которые были вакцинированы от кори и краснухи.

В то же время, независимые международные медицинские эксперты не связывают смерть А.Тищенко со сделанной ему прививкой против кори и краснухи.