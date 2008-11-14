Минобороны отрицает "подставу" при закупке для нужд Вооруженных сил

Министерство обороны Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о нарушении действующего законодательства при использовании государственных средств при проведении закупок товаров, работ и услуг для потребностей Вооруженных Сил Украины.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, 13 ноября некоторые средства массовой информации распространили материалы о нарушении требований действующего законодательства при использовании государственных средств при проведении закупок товаров, работ и услуг для потребностей Вооруженных Сил Украины.

В частности, как утверждалось в одном из материалов, Министерство обороны Украины заключило контракт на поставки дизтоплива с фирмой, которая была зарегистрирована почти накануне проведения торгов, и закупило топливо по цене более высокой, чем закупают другие предприятия и организации.

Управление пресс-службы Минобороны заявляет, что обнародованные материалы не отвечают действительности.

В соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере государственных закупок, в частности, постановления Кабинета министров Украины от 28 марта 2008 года № 274 “Об осуществлении закупок товаров, работ и услуг за государственные средства”, Министерством обороны Украины были объявлены открытые торги на закупку дизельного зимнего топлива марки З-0,2-(-25) в количестве 7315,00 тонн.

Объявление о проведении торгов было напечатано в “Вестнике государственных закупок” от 2 июня 2008 года № 8 (36), размещены в разделах “Государственные закупки” на Веб-портале Министерства экономики Украины и официальном Веб-портале Министерства обороны Украины.

На торги было подано несколько тендерных предложений, из которых предложение ООО “Анчар групп” тендерным комитетом Министерства обороны Украины было признан лучшим.

Закупка дизельного зимнего топлива была проведена в рамках, предусмотренных на эти цели сметных назначений. Ущерб государству нанесен не был, что было подтверждено проверками, проведенными органами, которые осуществляют контроль в сфере государственных закупок.

Кроме того, на протяжении 2008 года Главным контрольно-ревизионным управлением Украины и Генеральной прокуратурой Украины были проведены проверки Министерства обороны Украины в сфере государственных закупок. Нарушений или злоупотреблений со стороны Министерства обороны Украины выявлено не было.

Также Министерство обороны Украины выиграло в Хозяйственном суде г. Киева судебные процессы по искам ООО “Анна-Мария” и ООО “Росукрнефтерезерв”, у которых возникли сомнения относительно правильности проведенных торгов по предоставлению услуг по питанию военнослужащих.

Справка УНИАН. Как сообщала газета “Дело” (№ 208 от 13 ноября 2008 года), тендер Минобороны на поставки нефтепродуктов в Вооруженные Силы завершился скандалом. В частности, по данным газеты, фирма, которая выиграла этот тендер, была зарегистрирована фактически накануне начала тендерной процедуры – в середине июня 2008 года. К тому же, как утверждало издание, в штате этой организации нет ни одного сотрудника.

По информации “Дела”, поставками продовольствия и нефтепродуктов в ВС Украины занимаются фирмы, которые имеют одних и тех же учредителей. Издание отмечает, что за два месяца военное ведомство заплатило указанным структурам за предоставленные услуги 170 млн. грн.