Чиновникам киевской мэрии не дадут компенсаций за личные Мерседесы

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Виталий ЖУРАВСКИЙ утверждает, что чиновники мэрии не будут получать компенсации за пользование собственными автомобилями для служебных целей, поскольку нет соответствующего распоряжения КГГА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в мэрии, комментируя решение о продаже на аукционе машин автопарка Киевсовета и решение Киевсовета о выплате компенсаций, определенных соответствующими документами правительства, представителям столичной власти, которые будут использовать собственные авто на службе.

“Распоряжения Киевской городской государственной администрации по поводу компенсаций расходов для чиновников КГГА нет и не будет. Вы знаете, что после решений Киевсовета нужно соответствующее распоряжение исполнительного органа, чтобы что-то делать. Такого распоряжения нет и не будет. Никаких компенсаций не будет”, - заявил В.ЖУРАВСКИЙ.

По поводу того, что такие компенсации предусмотрены соответствующими государственными документами, он сказал: “Такого закона нет, потому что на территории Киева действует закон “О столице Украины – городе-герое Киеве”.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября мэрия Киева планирует провести аукцион по продаже 18 из 200 служебных автомобилей, которые принадлежат “Автотранспортному предприятию Киевского городского совета”.

Городской председатель Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что полученные средства будут направлены на социальные программы.

30 октября Киевсовет на сессии согласовал введение компенсационных выплат для своего руководства и руководства КГГА за пользование собственными автомобилями для служебных поездок. Предусмотрены, в частности, выплаты “в пределах и в порядке, определенных приказом Министерства финансов Украины, Министерства экономики “Об утверждении норм средств на представительские цели, рекламу и выплату компенсаций за использование личных легковых автомобилей для служебных поездок и порядок их расходования ”.

Мер столицы заявил, что столичные чиновники не будут получать указанных компенсаций. «...Я подчеркиваю, что никаких компенсаций столичные чиновники за это не получат. Я лично это проконтролирую», - сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.