УБОП задержал заместителя мэра Измаила

Работниками антикоррупционного бюро Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины совместно с УБОП ГУМВД Украины в Одесской области задержан заместитель мэра города Измаила Одесской области за получение взятки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, этот чиновник вымогал от предпринимателя 50 тысяч долларов за передачу в долгосрочную аренду объекта недвижимого имущества коммунальной формы собственности, расположенного в городе Измаил. Взятку чиновник получал в четыре этапа: 5, 10, 10 и 25 тысяч долларов. Злоумышленник был задержан милицией во время получения последней части – 25 тысяч долларов - в порядке ст.115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По материалам спецподразделения борьбы с организованной преступностью Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки в особо крупных размерах).