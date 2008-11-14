В Украину идут дожди со снегом

15 ноября на территории Украины по прогнозам синоптиков будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только днем в северных областях возможен небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня в большинстве областей туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Крыму до 7° тепла; днем в Украине 3-8°, в Закарпатье и в Крыму местами 10-12° тепла; в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-4° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

16-17 ноября сохранится облачная с прояснениями погода. 16 ноября без существенных осадков, местами туман; утром и днем в северных и западных областях местами небольшой дождь. 17 ноября на большей части территории пройдет небольшой дождь (кое-где в западных и северных областях с мокрым снегом). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем в южной части 7-12°, в Крыму до 15°, на остальной территории 16 ноября 6-11°, 17 ноября 3-8° тепла. В Карпатах 16 ноября без существенных осадков, местами туман, температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 1-6° тепла; 17 ноября небольшой мокрый снег, температура на протяжении суток 0-5° мороза.

18-19 ноября в Крыму, восточных и местами в южных областях, в западной части пройдут дожди, в Карпатах с мокрым снегом; на остальной территории без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, 18 ноября на юге и востоке до 3° тепла; днем 1-7° тепла; на крайнем юге ночью 4-7°, днем до 10°.

В Киевской области 15 ноября ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве 0-2° тепла, днем 5-7° тепла. По области температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, днем 3-8° тепла.

16-17 ноября облачно с прояснениями. 16 ноября ночью без существенных осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь; 17 ноября небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° тепла; днем 16 ноября 6-11°, 17 ноября 3-8°.

18-19 ноября без осадков. Температура ночью 0-6° мороза, днем 1-7° тепла.