Аваков пригласил шестерых министров в Харьков

Председатель Харьковской облгосадминистрации Арсен АВАКОВ пригласил шестерых министров Кабинета министров Украины на заседание коллегии облгосадминистрации, которое состоится 17 ноября, для обсуждения работы промышленности региона в условиях кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.АВАКОВ сообщил депутатам на сессии Харьковского облсовета.

«На коллегию облгосадминистрации приглашены шесть министров правительства... Мы понимаем, что у министра может и не быть возможности приехать к нам, но, как минимум, заместители министров приедут. Следовательно, будет профессиональный разговор», - сказал А.АВАКОВ, не уточнив, представители каких именно ведомств были приглашены.

Он также сообщил, что на заседание приглашены депутаты областного совета и руководители харьковских предприятий.

По словам председателя ОГА, на коллегии будут рассматриваться вопросы работы харьковской промышленности в условиях экономического кризиса и возможные пути выхода из этой ситуации.