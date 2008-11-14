Крымский спикер предлагает провести в Польше Дни культуры Крыма

Глава крымского парламента Анатолий ГРИЦЕНКО предлагает провести в Польше Дни культуры Крыма и экономический форум, в ходе которого автономия могла бы презентовать свои возможности.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь крымского спикера Алла ГОРЕВА, такое предложение А.ГРИЦЕНКО озвучил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яцеком КЛЮЧКОВСКИМ.

А.ГОРЕВА сообщила, что польская сторона поддержала инициативу главы парламента автономии.

В ходе встречи также обсуждались планы польской стороны, касающиеся открытия на территории АРК консульского учреждения Республики Польша.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что положительно оценивает возможные перспективы сотрудничества с Крымом в торгово-экономической, гуманитарной и культурной сферах.