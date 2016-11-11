Франция серьезно воспринимает ситуацию с арестом Сущенко - посол Дюмон

Как передает корреспондент УНИАН, об этом дипломат сказала в комментарии журналистам.

По ее словам, во Франции очень внимательно следят за ситуацией с Сущенко. "Сущенко - журналист, которого мы очень хорошо знаем... Он хорошо известен в Париже, поскольку он был аккредитованным в Министерстве иностранных дел и часто посещал пресс-конференции в министерстве. Поэтому мы следим очень внимательно, активно", - сказала посол.

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При этом, как отметила Дюмон, она не может сообщить подробности, но, по ее словам, "могу говорить, что мы воспринимаем это серьезно".

Как сообщал УНИАН, ФСБ РФ 30 сентября задержала корреспондента «Укринформа» Романа Сущенко в Москве, назвав его сотрудником украинской разведки, который якобы «целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, представляющие государственную тайну».

Уголовное дело возбудили по статье «шпионаж».

Лефортовский суд в Москве принял решение арестовать журналиста до 30 ноября. Все суды по делу Сущенко проходят в закрытом режиме.

27 октября Мосгорсуд признал арест Сущенко законным.