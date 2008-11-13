В Крыму убили депутата

16:28, 13 ноября 2008
Общество
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"...судя по всему, из огнестрельного гладкоствольного оружия"

В Крыму убит депутат Сакского районного совета.

О происшествии стало известно от правоохранительных органов только сегодня, хотя убийство произошло в ночь с 11 на 12 ноября, передает корреспондент УНИАН.

Депутат райсовета, 1970 года рождения, судя по всему, убит из огнестрельного гладкоствольного оружия.

Возбуждено уголовное дело по статье 115 часть 1 Уголовного кодекса Украины («умышленное убийство»). Уточняются подробности инцидента.

По непроверенной информации, депутат был от партии «Союз».

 

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