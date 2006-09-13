Кабмин одобрил программу социально-экономического развития Украины на 2007

Кабинет Министров Украины одобрил проект программы социально-экономического развития Украины на 2007 год. Об этом сегодня сообщил журналистам министр экономики Владимир МАКУХА.

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, основными целями программы определены развитие инновационной модели экономики путем создания условий для действия технопарков и функционирования венчурных фондов.

Проект программы предусматривает также мероприятия, направленные на кардинальное увеличение притока инвестиций, в частности через механизмы развития отечественного фондового рынка.

Кроме того, целью программы, по словам министра экономики, является формирование нового качества общественных услуг, в частности путем проведения административной реформы, а также реформы центральных органов исполнительной власти.

Одним из приоритетных заданий программы определено формирование положительного сальдо внешнеторгового баланса путем поддержки отечественных экспортеров, а также разработки системы импортозамещения.

Кроме того, отметил министр, программой предусмотрено завершение в 2007 году разработки нормативной базы для поддержки малого и среднего бизнеса.

«Чем наша программа отличается от предыдущих - это то, что ее приоритеты, цели и критерии четко взаимосвязаны», - отметил В.МАКУХА.

Он добавил, что в разработку проекта программы были заложены ранее озвученные прогнозные макропоказатели развития экономики Украины в 2007 году. А именно, рост ВВП на уровне 6,5%, уровень инфляции - 7,5%, дефицит Государственного бюджета в 3%, а также обменный курс доллара в пределах 5,01 грн./долл.