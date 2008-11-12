В Малине открыли памятный знак жертвам нацизма

В Малине Житомирской области открыли памятный знак жертвам нацизма.

Как сообщил УНИАН председатель совета ветеранов Житомирской области Николай КАШИРИН, “пам’ятний знак открыт на месте, где фашисты на протяжении 1941-1943 годов расстреливали мирных жителей”

По его данным, всего за упомянутый период фашистскими оккупантами было расстреляно 1 тыс. 312 жителей Малина.

"Чтобы почтить память этих людей, а также всех, кто погиб на фронтах Великой Отечественной, власть и общественность совместно с ветеранской организацией Малина открыли сегодня памятный знак жертвам нацизма", - сказал Н.КАШИРИН.

Он также рассказал, что в мероприятиях приняли участие представители областной, городской власти, ветераны Великой Отечественной войны, молодежь, общественность и журналисты.

"Это мероприятие состоялось в рамках проведения в Житомирской области Всеукраинской эстафеты “Слава освободителям Отчизны”, которую наша область торжественно приняла вчера в Брусилове от Киевской области и передаст в январе Ровенской области", - сообщил Н.КАШИРИН.