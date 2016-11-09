Порошенко поздравил с Днем украинской письменности и языка
11:07, 09 ноября 2016Общество
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Сегодня отмечается 19-ый День украинской письменности и языка.
Порошенко поздравил с Днем украинской письменности и языка / УНИАН
«Сегодня наша государство отмечает День украинской письменности и языка. Пусть вечно звучит украинский язык – душа и сердце нашего народа!», - написал глава государства на своей странице в Facebook.
Как сообщал УНИАН, сегодня в рамках празднования Дня украинской письменности и языка на Украинском радио состоится радиодиктант национального единства.
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