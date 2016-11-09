Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
09:51, 09 ноября 2016Общество
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В этом году его будут отмечать в 19-й раз.
День украинской письменности и языка / dn.npu.gov.ua
В Украине отмечают 19-й День украинской письменности и языка.
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Согласно православному календарю, это также день чествования памяти Преподобного Нестора-Летописца - последователя творцов славянской письменности Кирилла и Мефодия.
Кроме того, по традиции, в этот день по радио в прямом эфире транслируют "Диктант национального единства", который могут написать все желающие.
Презднования Дня письменности и языка ввел в 1997 году Леонид Кучма.
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