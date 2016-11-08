На украинских телеканалах с начала года 90 раз показывали запрещенные российские фильмы (инфографика)

Соответствующие данные приводятся в инфографике, размещенной на странице главы регулятора Юрия Артеменко в сети Facebook.

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По результатам рассмотрения обращений регулятора Госкино за отчетный период аннулировало прокатные удостоверения на 11 фильмов и сериалов. Еще 60 обращений находятся на рассмотрении.

Большего всего запрещенных фильмов и сериалов регулятор зафиксировал в эфире телеканала «Украина» - 42, второе место занял телеканал «Интер» - 18.

В инфографике отмечается, что самым распространенным нарушением стало использование в фильмах образов сотрудников спецслужб и символики государства-агрессора. Кроме того, телеканалы были замечены в фальсификации исходных данных (информация о годе производства, студии-производителе), а также изменении названия аудиовизуального произведения.

Как сообщал УНИАН, в августе 2014 года пресс-служба Нацсовета по телерадиовещанию сообщала, что экспертная комиссия по вопросам распространения и демонстрации фильмов при Государственном агентстве Украины по вопросам кино будет просматривать все российские фильмы, телесериалы и мини-сериалы и принимать решение относительно выдачи им прокатных удостоверений.

Согласно правительственному постановлению, основанием для отказа в выдаче свидетельства является наличие в фильме материалов, которые популяризируют войну, насилие, жестокость, фашизм и неофашизм, направлены на ликвидацию независимости Украины, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, унижение нации, неуважение к национальным и религиозным святыням, всевозможные вредные привычки и порнографию. Также правительство запретило Госкино прокат фильмов, пропагандирующих советские и российские органы национальной безопасности.