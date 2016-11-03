Госкино запретило очередной российский сериал

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Госкино.

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Соответствующее решение принято в связи с многочисленными жалобами граждан на трансляцию т/сериала «Неприкасаемая» (производство РФ) и с учетом ст. 15-1 закона Украины «О кинематографии», предусматривающей запрет на трансляцию российских фильмов, которые произведены и/или впервые обнародованы (продемонстрированы) после 1 января 2014 года, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Госкино отказало в выдаче государственных удостоверений, отменило государственную регистрацию и признало недействительными выданные прокатные удостоверения на 11 фильмов украинского и российского производства.