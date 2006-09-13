В Киеве похитили второклассницу

В Днепровском районе Киева вчера весь личный состав милиции искал пропавшую 7-летнюю девочку. Алла Диденко была на "продленке". Где-то в 15.50 она покинула класс. Обычно девочка шла к маме на работу, в детский сад, до него от школы не более 70 метров. Туда Алла так и не дошла. Милиция отрабатывает все версии, в том числе и похищение. Всех, кто может что-либо сообщить о месте нахождении девочки, просьба звонить по телефону 559-15-11 или 02.

Газета "Сегодня"