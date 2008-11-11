В Киеве уже продают поддельные билеты на транспорт (фото)

По новым тарифам киевляне ездят всего неделю. А самые сообразительные уже научились штамповать фальшивые билеты. Первооткрывателями стали смышленые школьники, у кого дома есть цветной принтер. Об єтом пишет "Комсомольская правда в Украине".

- У нас весь класс ездит по поддельным талонам, - призналась восьмиклассница Марина. - Мы купили один талончик за две гривны, отсканировали его во множестве экземпляров на цветном принтере и ездим. Чтобы кондуктор не заметил отсутствие голограммной полоски, надо просто закрыть ее пальцем, когда показываешь. А что делать? Я еду до школы и обратно двумя видами транспорта. Это же восемь гривен в день!

А на вещевых рынках столицы появились продавцы липовых билетов. Свои «творения» торгаши предлагают киевлянам по 50 копеек. Такую торговлю видели на Шулявском рынке, на Петровке и возле некоторых станций метро.

Генеральный директор КП «Киевпастранс» Николай Ламбуцкий отрегировал на сообщение по телефону лаконично: «Будем бороться с нарушителями!». И бросил трубку.