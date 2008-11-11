Стоимость стройматериалов расти не будет

Стоимость основных стройматериалов до конца года расти не будет.

Такой прогноз вчера озвучил журналистам президент ХК «Киевгорстрой» Петр ШИЛЮК.

«До конца года стоимость основных строительных материалов расти не будет, потому что все поняли, что расти дальше некуда, потому что материалы не реализуются и по существующим на сегодня ценам», - сказал он.

По словам президента холдинга, стоимость стройматериалов за 2005-2007 гг. стабильно росла до 30% в год. В этом году тенденция нарушилась. В частности, за первое полугодие стоимость металла выросла в три раза.

«Цена любой продукции должна опираться на ее себестоимость. Поэтому мы предлагали ограничить рентабельность производителей стройматериалов до 15%. Если вычесть налоги и посчитать чистую балансовую рентабельность, то получится не более 7%», - пояснил президент холдинга.

П.ШИЛЮК добавил, что если рентабельность производителей стройматериалов ограничат, то все средства, которые будут выше рентабельности, пойдут государству.

При этом президент холдинга отметил, что балансовая рентабельность «Киевгорстроя» составляет не более 3%.