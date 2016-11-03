"Мешок с блохами": в Харькове полиция открыла уголовные дела против девушки и парня за видео убийства котенка

Как информирует пресс-служба Нацполиции Харьковской области, экспертизой было доказано, что видео, которое было распространено в соцсети, содержит материалы пропагандирующие культ жестокости.

«В данном случае в отношении животных», - уточнили в пресс-службе.

Итогом проведенных следственных действий стало открытие еще одного уголовного производства по ч. 1 ст. 300 (ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас правоохранители проводят дальнейшие следственные действия по открытому ранее уголовному производству (ст. 299 Уголовного кодекса Украины) и продолжают устанавливать круг свидетелей.

«Молодой человек и его девушка, которой принадлежит собака бойцовской породы, уже вызваны на допрос», - сообщила пресс-офицер Немышлянского ОП Елена Котелович.

Согласно санкции дополнительно открытого уголовного производства виновным лицам может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 3-х лет.

Ранее сообщалось, что студенческий совет Харьковского медицинского колледжа №2 исключил владелицу собаки Маргариту Фурман из учебного заведения.Читайте такжеВВС рассказало о приюте для кошек в переживающем гуманитарную катастрофу Алеппо (видео)

Напомним, скандал разразился 10 дней назад, когда 17-летняя Маргарита Фурман выложила "ВКонтакте" видео, на котором ее бультерьер убивает котенка. Собаку в это время держал парень харьковчанки Никита Жихарев, он и снял расправу на видео. Вскоре правоохранители открыли уголовное производство по статье 299 УК Украины ("жестокое обращение с животными").

Опубликованное видео было отправлено на экспертизу, по результатам которой силовики открыли еще одно производство по статье 300 Уголовного кодекса - "ввоз, изготовление или распространение произведений, которые пропагандируют культ насилия и жестокости".

Никому из фигурантов дела подозрение пока что предъявлено не было.