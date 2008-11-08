Украина и Казахстан договорились делать топливные таблетки из урана

Украина и Казахстан в рамках заседания межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству, проходившего в Астане 6 ноября, договорились об углублении сотрудничества в сфере переработки и добычи урана и изготовления топливных таблеток.

Об этом УНИАН сообщил пресс-секретарь министра топлива и энергетики Фэнт ДИ со ссылкой на итоговый протокол заседания, подписанный министром топлива и энергетики Украины Юрием ПРОДАНОМ и министром энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Сауатом МИНБАЕВЫМ.

Комиссия, в частности, поручила ответственным ведомствам с месячный срок создать рабочую группу для реализации достигнутых договоренностей. В рамках рабочей группы также будет рассмотрен вопрос организации подготовки казахстанских специалистов в области ядерной энергетики в вузах Украины.

Также комиссия поручила ответственным ведомствам сторон активизировать работу по проведению организационных мероприятий для участия Украины в деятельности Международного центра по обогащению урана в Ангарске.

Справка. УНИАН. Украина и Казахстан при участии Российской Федерации стремятся наладить сотрудничество в сфере переработки и добычи урана с 2003 года, когда было подписано украинско-казахстанско-российское межправительственное соглашение о содействии в развитии деятельности "УкрТВС".

ЗАО "Совместное украинско-казахстанско-российское предприятие по производству ядерного топлива" (СП "УкрТВС") создано в 2001 году, однако до настоящего времени в рамках этого проекта сторонам не удалось достигнуть ощутимых результатов по активизации сотрудничества в данном направлении.

Казахстан занимает второе место в мире после Австралии по разведанным запасам урана. В 2007 году в Казахстане объем добычи урана составлял 6,6 тыс. тонн.

ЗАО «Казататопром» наряду с российским ОАО «Атомредметзолото» проявляет интерес к возможному инвестированию добычи урана в Украине, в частности к развитию Новоконстантиновского месторождения урановых руд.

Украина намерена присоединиться к деятельности Международного центра по обогащению урана, участниками которого являются «Росэнергоатом» с 51% пакетом акций и «Казатомпром» с пакетом акций 10%, путем приобретения 10% акций предприятия. Предполагается, что участником концерна с украинской стороны выступит новосозданный концерн «Ядерное топливо», который за собственные средства выкупит 10% пакет акций центра. По оценкам Минтопэнерго, стоимость указанного пакета для Украины может обойтись в размере около 100 тыс. долл.

Справка УНИАН. Международный центр по обогащению урана планируется организовать в Ангарске (Иркутская обл.). Учредительные документы о создании центра подписали в октябре 2006 года российское ОАО «Техснабэкспорт» и НАК «Казатомпром». МЦОУ создаётся как коммерческое предприятие.

Запуск обогатительных мощностей в рамках СП запланирован на 2013 год.

В настоящее время в мире существуют две организации по предоставлению услуг по обогащению урана под международным контролем EURODIF и URENCO.