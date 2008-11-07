Сегодня на межбанке гривня держала курс

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке на торгах американской валютой ситуация не изменилась, цены продолжали удерживать свои позиции на уровне официального курса.

Об этом сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

На межбанке торги по доллару США открылись котировками 5,7950/5,8225 грн., к 11:00 сузился спрэд до 5,7950/5,8150 грн. К закрытию ценовые уровни установились на значениях 5,7950/5,8050 грн. В 14:30 НБУ объявил об интервенции на рынок по валютной паре USD/UAH – 5,7800/5,8000 грн.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2130/0,2155 грн., а к 11:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2130/0,2150 грн., а к 12:00 они повысились до 0,2134/0,2154 грн. К закрытию торгов цены установились на уровне 0,2138/0,2153 грн.

В России курс доллар-рубль незначительно вырос и составил 26,9785(+0,0850) рублей.

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня изменялись в диапазоне 1,2655/1,2850 долл. США.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 7,4105/7,4555 грн., к 11:00 цены поднялись до 7,4250/7,4605 грн., к 12:00 они составили 7,4315/7,4610 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH пошли вниз до 7,4060/7,4290 грн.