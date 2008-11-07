Как украинцы воспринимают экономический кризис (опрос)
Большинство украинцев считают рост цен самым ощутимым признаком мирового экономического кризиса.
Как передает корреспондент УНИАН, такие результаты социологического опроса обнародовал директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Экономический кризис в Украине: взгляд с разных сторон”.
“Среди признаков экономического кризиса жители всех трех городов, где проводился опрос (Киева, Донецка и Львова - УНИАН), чаще всего называют рост цен”, - сказал Ю.РУБАН. В частности, такой ответ дали в Донецке 97,3% опрошенных, в Киеве – 85,6%, во Львове – 51,1%.
В то же время эксперт отметил, что экономический кризис движется с востока страны на запад, поэтому ее восприятие в городах каждого региона отличается. Так, по его словам, жители Донецка на втором месте среди самых ощутимых симптомов кризиса называют снижение зарплат или других доходов (43,2%) и угрозу потерять работу (34,1%).
Киевлян в одинаковой степени тревожат угроза потерять работу (21,1%), потеря сбережений из-за нестабильности гривни (20,7%), снижение зарплаты (18,4%) и задержка с ее выплатой (19,4%). В свою очередь львовяне еще не так остро ощутили кризисные признаки и для них больше проблем создала нестабильность гривни (33,2%).
Кроме этого, Ю.РУБАН сообщил, что граждане разделяют позицию Президента Виктора ЮЩЕНКО относительно причин неурядиц – две трети киевлян и почти все опрошенные во Львове и Донецке считают, что украинской экономике кризис угрожает по внутренним причинам. А больше 70% респондентов в каждом городе убеждены, что Кабинет министров своевременно не увидел угрозы кризиса и не принял нужных предупредительных мер.
Что касается дальнейшей экономической ситуации в государстве, то Киев и Донецк ожидают ухудшения – 43,8% и 45,9% опрошенных соответственно. Львовяне же дали самый оптимистичный прогноз – 92% респондентов считают, что экономическая ситуация стабилизируется или с преодолением политического кризиса (18%), или без ли него (73%).
Опрос проводился Национальным институтом стратегических исследований в Киеве, Донецке и Львове 3-5 ноября по квотной выборке, которая представляет взрослое население этих городов в возрасте от 18 лет и старше. Опрошено 1208 респондентов: 402 - в Киеве, 401 - во Львове и 405 – в Донецке. Погрешность выборки составляет 5%.