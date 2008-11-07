Сторонники Тягнибока кричат: «Комуняку - на гілляку!»

Около пяти тысяч сторонников Коммунистической партии Украины принимают участие в митинге по случаю очередной годовщины Октябрьской революции на Майдане Незалежности в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, митинг начался после того, как на Майдан прибыла основная колонна демонстрантов во главе с лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО, Адамом МАРТЫНЮКОМ и другими.

Сторонники Всеукраинского объединения «Свобода», которые проводят свой митинг на противоположной стороне ул. Крещатик, встретили колонну криками «Ганьба!», «Комуняку - на гілляку!».

Сейчас на митинге коммунистов выступают представители разных региональных организаций партии.