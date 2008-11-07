Порошенко: фонд гарантирования вкладов скоро вырастет на 1 млрд. грн.

Сумма средств Фонда гарантирования вкладов на протяжении ближайшей недели будет увеличена на 1 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на пресс-конференции председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, эти средства будут предоставлены за счет превышения доходов над расходами НБУ за 2008 год. Соответственные изменения в смету Нацбанка были внесены советом НБУ на внеочередном заседании 15 октября т.г.

При этом П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что существует два пути увеличения Фонда гарантирования вкладов. Первый состоит в том, что Нацбанк передаст Фонду 1 млрд. грн. безвозмездно, а не путем предоставления кредита, как это заявлялось ранее. Второй путь – перечисление 1 млрд. грн. Нацбанком в бюджет с последующим зачислением этих средств в Стабилизационный фонд, из которого они и будут направлены на увеличение Фонда гарантирования вкладов.

П.ПОРОШЕНКО подчеркнул, что такое увеличение Фонда гарантирования вкладов стало возможным после принятия антикризисного закона.

Общая сумма средств, аккумулированных Фондом гарантирования вкладов на 1 октября 2008 года составила 1 млрд. 689 млн. грн.