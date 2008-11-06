МВФ может прервать предоставление кредита

Контроль за использованием кредитных средств МВФ, предоставляемых Украине, будет осуществлять Национальный банк Украины. Об этом заявил в эфире «5 канала» Постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Балаш ХОРВАТ.

Он подчеркнул, что именно НБУ и будет предоставлять МВФ информацию об использовании средств.

При этом Б.ХОРВАТ подчеркнул, что выдача кредитных траншей может быть приостановлена в случае, если Украина будет нарушать взятые на себя обязязательства. И главным фактором при этом будет являться размер дефицита госбюджета.

«Для нас самым важным критерием для выделения следующего транша будет уровень бюджетного дефицита. Если расходы бюджета будут большие – тогда правительство должно будет найти средства (для оздоровления финансового сектора – УНИАН) из этих расходов, – они должны быть уменьшены, и уровень дефицита должен быть уменьшен. Если дефицит будет значительно больше уровня, с которым мы согласны, тогда это станет проблемой, и Исполнительный совет МВФ может принять решение, что Украина не может получить следующий транш до тех пор, пока эта проблема не будет решена», - отметил Б.ХОРВАТ.

Он уточнил, что кредит в размере 16,43 млрд. долларов Украина сможет получать ежеквартальными траншами в течение двух лет. Процентная ставка на кредит будет плавающей и зависеть от уровня мировой процентной ставки и от суммы предоставленного кредита. «Приблизительно, это 4%», - сказал Б.ХОРВАТ.

Вместе с тем размер ставки может быть увеличен, если размер кредита в четыре раза превысит резервную квоту. (На сегодняшний день общий размер кредита в сумме 16,43 млрд. долл. превышает резервную квоту в 8 раз – УНИАН).

Также Б.ХОРВАТ уточнил, что возвращать средства Украина должна будет начать через два года после получения кредита. Его нужно будет погасить за два года, отметил Постпред МВФ. «Это значит, что за два года Украина должна будет выплатить ежеквартельно основную сумму. Процентную ставку надо будет платить ежеквартально в течение срока действия кредита», - сказал Б.ХОРВАТ.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года, и МВФ готов сразу направить Киеву 4,5 млрд. долл.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, 6 ноября, заявил, что первый транш ресурсов МВФ Украина получит в течение ближайших 3-5 дней. Данные ресурсы будут зачислены в валютные резервы Национального банка Украины.