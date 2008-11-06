Нацбанк укрепил курс гривни к доллару на 2,3 копейки

... а к евро - на 9

Национальный банк Украины установил на 7 ноября официальный курс гривни к американскому доллару на уровне 579.8900 за 100 долларов США (на 6 ноября – 582.2400). Согласно информации официального сайта НБУ, на 7 ноября Нацбанк установил официальный курс гривни к другим мировым валютам: 100 EUR - 740.5195 (на 6 ноября - 749.3429), 10 RUR - 2.1548 (на 6 ноября - 2.1633).

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